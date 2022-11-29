يونس الخوري: شهداء الإمارات قناديل تنير الطريق

أبوظبي (الاتحاد)

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن شعب دولة الإمارات يقف اليوم بكل فخر وإجلال لإحياء ذكرى غالية على قلوبهم جميعاً، يستذكرون من خلالها أبطالاً سطروا بأرواحهم الطاهرة أروع البطولات والشرف في سبيل الدفاع عن الحق وعزة الوطن وكرامته، وجسدوا أسمى معاني التضحية والفداء وهم يدافعون عن أمن الوطن واستقراره بكل شجاعة وبسالة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته.

وقال: «سيبقى شهداء الإمارات دائماً قناديل تنير الطريق لأجيال المستقبل ليقودوا مسيرة الوطن لتعزز الإمارات مكانتها نموذجاً للحضارة والتقدم، واضعين نصب أعينهم قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء وحب الوطن التي رسخ جذورها شهداء إماراتنا الحبيبة، والتي ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن وخالدة في وجدان جميع أبناء الإمارات. رحم الله شهداءنا وأبطالنا.. وستبقى ذكراهم العطرة في قلوبنا ما حيينا».