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عبد العزيز النعيمي: يوم الشهيد محطة وطنية

عبد العزيز النعيمي: يوم الشهيد محطة وطنية
30 نوفمبر 2022 02:23

‎‎ عجمان (وام) 

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‎قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن يوم الشهيد هو يوم لتخليد أسمى معاني التضحية والفداء والوطنية، معبراً عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي تتجسّد في كافة فئات وأطياف المجتمع الإماراتي وفاءً وعرفاناً لشهدائنا الأبرار الذين قدّموا بدمائهم الطاهرة أبهى صورة عن التضحية والوفاء، حيث ستبقى ذكراهم محفورة في ذاكرة الجميع. ‎وعبّر عن فخره واعتزازه بكل إنسان إماراتي قدّم نفسه فداءً للوطن الغالي، مؤكداً أن يوم الشهيد هو محطة وطنية تقديراً من القيادة الرشيدة للشهداء الذين سطّروا بدمائهم البطولات والمجد دفاعاً عن تراب الوطن. ‎وأضاف أن احتفال الدولة بيوم الشهيد يؤكّد التلاحم الوطني الكبير بين أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، ويعكس الإجلال والعرفان لرجال القوات المسلحة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما تأتي هذه المناسبة تخليداً لذكراهم العطرة، وتقديراً لتضحياتهم في الحفاظ على رفعة الوطن وعزّته.

عبد العزيز النعيمي
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