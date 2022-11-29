أحمد الرميثي: يوم الشهيد مناسبة لغرس المبادئ الوطنية

أبوظبي (وام)

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيه دولة الإمارات عن فخرها واعتزازها بأبنائها وتقديرها لما بذلوه في سبيل الوطن، مضيفاً أن هذه التضحيات ستبقى محفوظة في وجدان شعب الإمارات الوفيّ، مستذكرين السيرة العطرة لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وتلبية لنداء الواجب.

وأضاف أن يوم الشهيد يكرس تقدير دولة الإمارات قيادة وشعباً لشهداء الوطن وتضحياتهم العظيمة، حيث قدموا لنا أروع أمثلة في البطولة والإخلاص والولاء لنصرة الحق وحماية الوطن ومكتسباته، كما أنها مناسبة للتعبير عن اعتزازنا بما قدمه شهداؤنا في ميادين العزة والشرف، وغرس تلك المبادئ الوطنية السامية في نفوس أجيالنا القادمة.