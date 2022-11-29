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وفد من «مرشدات أبوظبي» يزور واحة الكرامة

وفد «مرشدات أبوظبي» أمام واحة الكرامة (وام)
30 نوفمبر 2022 02:29

أبوظبي (وام) 

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زار وفد من جمعية مرشدات الإمارات، «مفوضية مرشدات أبوظبي»، واحة الكرامة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد الذي تحتفي به الدولة اليوم تكريماً لأبناء الوطن شهداء الحق والواجب.
 ضم الوفد مريم الرميثي، نائبة رئيسة الجمعية، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدداً من عضوات مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هدى المطروشي، مدير جمعية مرشدات الإمارات، وسعاد الجنيبي، مدير مفوضية مرشدات الإمارات، وعدداً من القائدات بالمفوضية. وقالت الرميثي إن هذه الزيارة التي قام بها وفد مفوضية مرشدات أبوظبي تأتي تحية وتقديراً لشهداء الوطن الأبطال الذين قدّموا أرواحهم فداء لبلدهم ونُصرة للحق.
وأضافت الرميثي: «إننا جميعاً كأبناء وبنات لهذا الوطن الغالي نقف مستعدين للتضحية في كل وقت في سبيل الحفاظ على وطننا وحفظ أمنه واستقراره»، مؤكدة أن المرشدات هنّ بنات الوطن اللائي عليهن مسؤوليات كبيرة تجاهه في شتى ميادين العمل والخدمة التطوعية، وأن هذه الزيارة جاءت لتعريف الزهرات والمرشدات بما قدّمه أبناء الوطن من تضحيات، وما قامت به الدولة من جهود لتكريمهم، حيث شُيدت واحة الكرامة، ومكتب شهداء الوطن، كل ذلك تقديراً للرجال الأشاوس الذين هم فخر الوطن ومصدر عزته.
 وقدّمت الرميثي تحية تقدير وإجلال لأمهات وأسر الشهداء الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم فداء لثرى الوطن. شارك في الزيارة 234 من الزهرات والمرشدات من مدرسة المواهب، ومدرسة فاطمة بنت مبارك، ومدرسة عائشة بنت أبي بكر، ومدرسة البطين، ومدرسة الآفاق، ومدرسة الأصايل، ومدرسة خليفة أ، ومدرسة الفتح، ومدرسة ياس المشتركة، ومدرسة حليمة السعدية، واللواتي قدمن التحية أمام نصب الشهداء، وتعرّفن على واحة الكرامة التي شُيدت تخليداً لشهداء الوطن.

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