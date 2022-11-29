المدرسة المتحدة تحتفل بعيد الاتحاد

العين (الاتحاد)

حضر الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري الاحتفالات التي أقيمت في المدرسة المتحدة بمنطقة العامرة في مدينة العين، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات التراثية الثقافية التي عكست انتماء الطلاب والطالبات لدولتهم وقيادتهم.

وفي بداية الاحتفال قام ابن حم بجولة في المعرض التراثي، ثم انطلقت فقرات الحفل الذي اختتم بورش عمل للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.

وتقدم الشيخ محمد بن حم بخالص التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، مؤكداً أنه يوم فخر واعتزاز بوحدة البيت الإماراتي وإنجازات هذا البلد العظيم المعطاء.

وقال ابن حم: إن عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات يحمل في طياته المعاني الطيبة والعميقة التي تمثلها هذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الإمارات جميعاً.. فهي تأتي تعبيراً عن الهوية الوطنية الراسخة قوية الأسس والبنيان، والتي وضع أسسها الآباء المؤسسون.