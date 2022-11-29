الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الأركان: دماء شهداء الإمارات الأبرار كتبت فصولاً مضيئة من تاريخنا

رئيس الأركان: دماء شهداء الإمارات الأبرار كتبت فصولاً مضيئة من تاريخنا
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أن يوم الثلاثين من نوفمبر، يوم يستذكر شعب الإمارات جميعاً أغلى الأبناء، ويستعيد ما قدموا من تضحيات ودروس وعبر وطنية ستبقى نبراساً لكل الأجيال، وقدوة ونموذجاً في العطاء والولاء والانتماء وحب الوطن، فبمثل هؤلاء يصاغ تاريخ الأوطان، ويتعاظم سجل البطولات، وتتفاخر الشعوب وتزهو.
جاء ذلك في كلمة وجهها معاليه بمناسبة «يوم الشهيد» عبر مجلة درع الوطن فيما يلي نصها:
«يوم الثلاثين من نوفمبر، يوم يستذكر شعب الإمارات جميعاً أغلى الأبناء، ويستعيد ما قدموا من تضحيات ودروس وعبر وطنية، ستبقى نبراساً لكل الأجيال، وقدوة ونموذجاً في العطاء والولاء والانتماء وحب الوطن، فبمثل هؤلاء يصاغ تاريخ الأوطان ويتعاظم سجل البطولات وتتفاخر الشعوب وتزهو. إن قواتنا المسلحة، مدرسة للوطنية والعطاء والوفاء، ونبراس للولاء والانتماء، وشهداءها هم من خيرة أبنائها، وأعز رجالها، الذين آمنوا بقيم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومبادئه الوطنية. إن الشهادة من أجل الوطن هي مدرسة ننهل منها جميعاً قيم التضحية وإنكار الذات وحب الوطن والشجاعة والثبات والإيثار ومبادئ الوطنية الحقة، وفي يوم الشهيد، يوم الوطنية والوفاء، نتذكر بكل الاحترام والتقدير والعرفان أمهات الشهداء تاج الوطنية وأيقونتها، أمهات تفخر الإمارات بأنهن من نسلها، فهن جوهرها النبيل وروحها الأصيلة التي تجسد قيمها ومبادئها وأصالتها وعراقتها ووحدة شعبها. يوم الشهيد هو للعزة والفخر والكرامة الوطنية، وسيظل أحد رموز وحدتنا وتماسكنا وانصهارنا المجتمعي العميق، وهو يوم للإرادة وشحن الهمم والطاقات من أجل مواصلة مسيرة تنافسيتنا العالمية.
ونؤكد أن هذه الروح التي جسدتها تضحيات الشهداء الأبرار هي ذاتها الروح التي نحتاجها في مسيرتنا الوطنية في مختلف ميادين العمل، كما نحتاجها في ساحات الحق والواجب والدفاع عن حياض الوطن الغالي، فبذل الجهد من أجل تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا بالوصول إلى قمة مراتب التنافسية العالمية في التنمية ومؤشراتها، لا يقل أهمية عن التنافس من أجل تلبية نداء الواجب والذود عن مبادئ الإمارات وقيمها في ساحات الواجب.
إن للمهام رجالاً، وشهداء الإمارات البواسل كانوا عند حسن الظن بهم دائماً في تلبية نداء الواجب، وسجل الشرف الوطني المشرف الذي يزدان بأسماء هؤلاء الأبطال خير شاهد على ذلك، وقد منحنا هؤلاء جميعاً فرصة ثمينة للاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة، وتجديد الولاء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في يوم الوفاء والفخر الوطني، وعهدنا دائماً أن تبقى قواتنا المسلحة (فخر الوطن وسده المنيع ورمز قوته ومنعته)، وأن يظل أبناء هذه المؤسسة الوطنية العريقة (المدافعين عن الحق ضد الظلم والبغي والعدوان) كما قال عنهم سموه، فدماء شهداء الإمارات الأبرار كتبت فصولاً مضيئة من تاريخنا، وحفرت أسماءهم في سجل العسكرية الإماراتية المشرّف، فهم شهداء الإنسانية والحق والواجب.
رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا الغالي ودولتنا الأبية الفتية من كل سوء، وعهدنا دائماً لقيادتنا ووطننا أن نمضي الوعد والعهد، وأن تكون تضحيات الشهداء نبراساً لعملنا ومنهجاً لسبيلنا في الدفاع عن وطننا ومصالحه ومكتسباته في كل ساحات الحق والواجب».

الإمارات
حمد محمد ثاني الرميثي
يوم الشهيد
آخر الأخبار
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
الشرطة تغلق شارعا مؤديا إلى سفارة أوكرانيا في مدريد
عربي ودولي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا
اليوم 18:52
ثوران أكبر بركان نشط في العالم
عربي ودولي
هاواي: بعد ثوران أكبر بركان في العالم.. عاصفة ثلجية
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©