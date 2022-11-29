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عبدالله مهير الكتبي: في يوم الشهيد نُجدّد قسم الانتماء للوطن

عبدالله مهير الكتبي: في يوم الشهيد نُجدّد قسم الانتماء للوطن
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي عبدالله مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد: إن يوم الشهيد مُناسبة وطنية غالية نُجدّد فيها قسم الانتماء للوطن والولاء لسيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مُعاهدين سموه على أن نظلّ أوفياء لقيم البذل والتضحية والفداء التي أسّس عليها آباؤنا هذه الدولة، واستشهد أبطالنا إعلاءً لها ودفاعًا عنها، وأن نظلّ، على الدوام، جنودًا مُخلصين، رافعين راية الوطن، ومُحافظين على إنجازاته ومُكتسباته، والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لرعايتهم أسر الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم. وأضاف معاليه: «ستظلّ دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها الصدور، فقد قدّموا أرواحهم الغالية في ميادين الشرف والبطولة، وسطّروا أروع الأمثلة في الدفاع عن دولة الاتحاد، والتحية مُستحقّة لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلّحة، وجميع مُنتسبي أجهزتنا الأمنية، المُرابطين دفاعًا عن الوطن وإعلاءً لرايته، ولأبناء وبنات وطننا في ساحات البذل والعطاء». واختتم معاليه قائلاً: «حفظ الله دولتنا وأدام عليها نعم الأمن والأمان، وتغمّد برحمته أرواح شهدائنا الأبرار».

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