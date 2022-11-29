الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد المري: شهداء الوطن باقون في الذاكرة

محمد المري: شهداء الوطن باقون في الذاكرة
30 نوفمبر 2022 02:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

 قال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن يوم الشهيد يعتبر مناسبة للتعبير عن الوفاء والتقدير لشهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل وطنهم وتخليد ذكراهم، حتى تظل بطولاتهم وتضحياتهم نموذجاً للأجيال القادمة، ومشعلاً يضيء لنا ولأبنائنا طريقنا، وحافزاً يدفعنا نحو بذل مزيد من الجهود والعمل للارتقاء بحاضرنا وبناء مستقبلنا، وتجسيداً للموروث الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه كمبادئ وقيم لا تزال الركيزة الأساسية الصلبة التي يسير عليه أبنائه.
وأضاف: «أن القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي لا ينسيان الأبناء الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل درء المخاطر التي تهدد أمنه وأمن أبنائه والعبث بمنجزاته ومكتسباته، وهبوا لنجدة إخوانهم تلبية لنداء الإنسانية، وتكريساً لعهد الوالد المؤسس الذي قال إن الإنسان هو مصدر الفخر والعزة والكرامة والبناء لوطنه، مؤكداً أن شهداء الوطن باقون في ذاكرة أبناء الشعب الإماراتي، يشكلون مصدر عزتهم وفخرهم».

محمد المري
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
الشرطة تغلق شارعا مؤديا إلى سفارة أوكرانيا في مدريد
عربي ودولي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا
اليوم 18:52
ثوران أكبر بركان نشط في العالم
عربي ودولي
هاواي: بعد ثوران أكبر بركان في العالم.. عاصفة ثلجية
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©