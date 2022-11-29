محمد المري: شهداء الوطن باقون في الذاكرة

دبي (الاتحاد)

قال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن يوم الشهيد يعتبر مناسبة للتعبير عن الوفاء والتقدير لشهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل وطنهم وتخليد ذكراهم، حتى تظل بطولاتهم وتضحياتهم نموذجاً للأجيال القادمة، ومشعلاً يضيء لنا ولأبنائنا طريقنا، وحافزاً يدفعنا نحو بذل مزيد من الجهود والعمل للارتقاء بحاضرنا وبناء مستقبلنا، وتجسيداً للموروث الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه كمبادئ وقيم لا تزال الركيزة الأساسية الصلبة التي يسير عليه أبنائه.

وأضاف: «أن القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي لا ينسيان الأبناء الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل درء المخاطر التي تهدد أمنه وأمن أبنائه والعبث بمنجزاته ومكتسباته، وهبوا لنجدة إخوانهم تلبية لنداء الإنسانية، وتكريساً لعهد الوالد المؤسس الذي قال إن الإنسان هو مصدر الفخر والعزة والكرامة والبناء لوطنه، مؤكداً أن شهداء الوطن باقون في ذاكرة أبناء الشعب الإماراتي، يشكلون مصدر عزتهم وفخرهم».