سعيد العامري: يوم الشهيد ذكرى خالدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت «جمعية كلنا الإمارات»، أن يوم الشهيد هو الذكرى الوطنية واليوم المجيد الذي نستذكر فيه تضحيات وبطولات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن ورووا بدمائهم الزكية ثراه الطاهر.

وقال الدكتور سعيد بن هويمل العامري عضو مجلس إدارة «جمعية كلنا الإمارات»: إن ذكرى يوم الشهيد ستبقى ذكرى خالدة في ذاكرة الوطن والأجيال بعد أن خلدوا أسماءهم بأحرف من نور ونالوا خيري الدنيا والآخرة، ذكرى نستمد منها معاني التضحية والفداء وحب الوطن والدفاع عنه بأغلى ما نملك وتمنحنا الحافز والعزيمة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وسوف يبقى الشهداء نبراساً تهتدي به الأجيال، وتتعلم من تضحياتهم معاني الوفاء والولاء والانتماء. كما أكد العامري، أن يوم الشهيد هو مناسبة للتأكيد على التلاحم بين القيادة والشعب والتفاف أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة، وأنهم لن يبخلوا بأرواحهم لأجل عزة ونصرة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره وصون مكتسباته.