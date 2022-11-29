الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سيف الشامسي: المجد والخلود لشهداء الوطن

سيف الشامسي: المجد والخلود لشهداء الوطن
30 نوفمبر 2022 02:23

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

قال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، إن دولتنا الغالية تحتفل في الــ 30 من نوفمبر من كل عام بيوم الشهيد، والذي يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه الأوفياء، ويجسد أسمى معاني العطاء والبذل، وفي هذا اليوم نستذكر بكل فخر القيم الوطنية المخلصة لدى جنود الإمارات الأوفياء الذين تقدموا بشهامة وعز مدافعين عن أمن وطنهم وعزته، شهداء الواجب الذين سجلوا صفحات مجد وكرامة خالدة يعتز بها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل. 
وأضاف: بكل معاني الفخر والاعتزاز، نحتفل بأعظم تضحيات أبناء شعبنا الوفي، معتزين بتضحيات شهداء الإمارات البواسل، ومفتخرين بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات ممن جادوا بأرواحهم في ميادين الواجب وساحات البطولة والعطاء.
وتابع: نقف اليوم جميعاً لإحياء هذه الذكرى بالإجلال والإكبار افتخاراً وتخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وتحية تقدير وعرفان لأسر الشهداء الذين وجدوا في تضحيات أبنائهم تجسيداً لكل ما غرس في ضمائرهم من واجب لحماية الوطن، وما قطعوا من عهد بالوفاء له، والتفاني في إعلاء مكانته، والاستماتة في الدفاع عن عزته، والإبقاء على رايته عالية خفاقة، تحية إعزاز وإجلال لقيادة كان رهانها الأكبر على وفاء شعبها وإخلاصه، وكان هذا الرهان هو الحصن المنيع الذي ترتكز عليه قواعد الوطن، وتستند طموحاته وتطلعاته إليه، فهنيئاً لنا جميعا بهذا الوطن الغالي الذي سطر عبر التاريخ أعظم أمجاد التلاحم بين قيادة حكيمة وشعبٍ وفي. وقال: إننا نجدد العهد والوعد على أن نقدم أرواحنا فداءً للوطن، وأن ندافع عن سيادة دولتنا الفتية، وأن نصون حدودها ونحمي ممتلكاتها، وأن نغرس في نفوس أبنائنا شعور الإجلال والتقدير لشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداءً له.

سيف الشامسي
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
الشرطة تغلق شارعا مؤديا إلى سفارة أوكرانيا في مدريد
عربي ودولي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا
اليوم 18:52
ثوران أكبر بركان نشط في العالم
عربي ودولي
هاواي: بعد ثوران أكبر بركان في العالم.. عاصفة ثلجية
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©