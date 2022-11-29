سيف الشامسي: المجد والخلود لشهداء الوطن

الشارقة (الاتحاد)

قال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، إن دولتنا الغالية تحتفل في الــ 30 من نوفمبر من كل عام بيوم الشهيد، والذي يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه الأوفياء، ويجسد أسمى معاني العطاء والبذل، وفي هذا اليوم نستذكر بكل فخر القيم الوطنية المخلصة لدى جنود الإمارات الأوفياء الذين تقدموا بشهامة وعز مدافعين عن أمن وطنهم وعزته، شهداء الواجب الذين سجلوا صفحات مجد وكرامة خالدة يعتز بها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.

وأضاف: بكل معاني الفخر والاعتزاز، نحتفل بأعظم تضحيات أبناء شعبنا الوفي، معتزين بتضحيات شهداء الإمارات البواسل، ومفتخرين بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات ممن جادوا بأرواحهم في ميادين الواجب وساحات البطولة والعطاء.

وتابع: نقف اليوم جميعاً لإحياء هذه الذكرى بالإجلال والإكبار افتخاراً وتخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وتحية تقدير وعرفان لأسر الشهداء الذين وجدوا في تضحيات أبنائهم تجسيداً لكل ما غرس في ضمائرهم من واجب لحماية الوطن، وما قطعوا من عهد بالوفاء له، والتفاني في إعلاء مكانته، والاستماتة في الدفاع عن عزته، والإبقاء على رايته عالية خفاقة، تحية إعزاز وإجلال لقيادة كان رهانها الأكبر على وفاء شعبها وإخلاصه، وكان هذا الرهان هو الحصن المنيع الذي ترتكز عليه قواعد الوطن، وتستند طموحاته وتطلعاته إليه، فهنيئاً لنا جميعا بهذا الوطن الغالي الذي سطر عبر التاريخ أعظم أمجاد التلاحم بين قيادة حكيمة وشعبٍ وفي. وقال: إننا نجدد العهد والوعد على أن نقدم أرواحنا فداءً للوطن، وأن ندافع عن سيادة دولتنا الفتية، وأن نصون حدودها ونحمي ممتلكاتها، وأن نغرس في نفوس أبنائنا شعور الإجلال والتقدير لشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداءً له.