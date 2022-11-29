محمد العلماء: يوم الشهيد رمز للوحدة والتلاحم

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن يوم الشهيد مناسبة جليلة نستذكر فيها أبناءنا الشهداء الذي قدموا أرواحهم وفاء لقسمهم ودفاعاً عن شرفهم وكرامة وطنهم، ليسطروا بتضحياتهم الكبيرة تاريخاً مشرفاً سيبقى منارة للأجيال القادمة، ونقدم تحية الإجلال والتقدير لأرواحهم الطاهرة ولدولة الإمارات الغالية وقيادتها الحكيمة التي تقدم لأبنائها المثل والقدوة في حب الوطن. فالدولة تمتلك سجلاً حافلاً بالتضحيات والبطولات جعل منها مثالاً استثنائياً وفريداً في العطاء وبذل النفس من أجل رفعة الإمارات ومواصلة مسيرتها التنموية والحضارية وفق رؤية مئوية الإمارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتمكين أجيال المستقبل من مواصلة مسيرة الازدهار والريادة».

وأضاف محمد العلماء في تصريح بالمناسبة «يمثل هذا اليوم رمزاً للوحدة والتلاحم والتكاتف بين الشعب الإماراتي وقيادته ومناسبة لتعزيز القيم الوطنية للمجتمع ومعاني العطاء والشجاعة الراسخة في فكر أبناء مجتمعنا الحافل بالملاحم البطولية للشهداء وبقصص المجد والعزة والفخر التي سطّرها آباؤنا وأجدادنا ومؤسسو الدولة لنمضي قدماً بكل أمانة وإخلاص نحو المستقبل بمزيد من المبادرات والإنجازات والتضحيات في سبيل الحفاظ على منعة الوطن ومكتسباته في جميع المجالات».