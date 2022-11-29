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علي بن علوان: شهداؤنا سطروا أروع معاني التضحيات

علي بن علوان: شهداؤنا سطروا أروع معاني التضحيات
30 نوفمبر 2022 02:23

رأس الخيمة (الاتحاد)

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 أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن «شباب الوطن» سطروا من خلال مشاركتهم ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي في اليمن، أروع معاني التضحيات في كل الميادين وساحات الشرف وسطروا بدمائهم ملامح المجد والبطولة من أجل السلام وإحقاق الحق والعدالة والمساواة ونصرة المظلوم وإعلاء راية الوطن، وبتضحياتهم حفروا أسماءهم في ذاكرة الوطن وفي وجداننا وقلوبنا بما قدموه في سبيل واجبهم الوطني والإنساني بما يستدعي الفخر والاعتزاز بهم لتظل رايتنا مرفوعة في ساحات الحق والواجب، وقد افتخرت بهم دولتهم وقادتهم وشعبهم لترفع بهم رأسها عالياً شامخاً تزهو حباً وشرفاً وعزاً بما سطروه من أمجاد في ميادين البذل والعطاء والتضحية. وقال: إن شهداء الإمارات قدموا حياتهم على كفوفهم، فهم رجال الوطن شدوا رحالهم إلى خالقهم، ذهبوا للقاء الخالق الواحد الأحد، لكن ستظل مسيرتهم خالدة ترويها الأجيال وهي تتفاخر بشجاعتهم وأفعالهم فكانت التوجيهات السامية بتخصيص يوم الشهيد تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن، وأكدت لنا هذه المواقف، على مدى التلاحم بين القيادة والشعب في شتى الميادين، باعتبار أن «الجندية» شرف وعطاء وإخلاص، لأنهم ينتمون لتراب هذا الوطن العزيز ولقيادته المعطاء التي لا تدخر مالاً ورعاية لأبناء وبنات الوطن.

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