يوسف السركال: الانتماء للوطن والولاء للقيادة

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن الذين ترجموا أسمى معاني الولاء والانتماء، وسطروا بدمائهم ملاحم البطولة والتضحيات في ميادين العزة والكرامة، دفاعاً عن الحق وصوناً لمكتسبات الوطن وإنجازاته، مكرسين بتضحياتهم نهج الآباء بمد يد العون والمناصرة والإغاثة، انطلاقاً من القيم الإماراتية المتوارثة والمتأصلة في الشعب الإماراتي وقيادته الرشيدة. وتوجه السركال إلى أسر الشهداء بأصدق معاني الإجلال والإكبار على ما قدمته في سبيل الوطن، مسطّرة بذلك تاريخاً جديداً من العطاء الذي يتفوق على كل عطاء، ومشدداً في الوقت ذاته على أن القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي لن ينسوا تضحيات الشهداء التي ستخلدها صفحات التاريخ، وستستلهم منها الأجيال الحالية والمقبلة قيم البطولة والعطاء من أجل الوطن، باعتبارهم مشاعل تضيء دروب العزة والكرامة، مشيراً إلى أن يوم الشهيد مناسبة مجيدة للتعبير عن ولائنا وانتمائنا لوطننا وقيادته الرشيدة، واستكمال مسيرة العمل وبذل الجهود لتكريم ذكرى الدماء الطاهرة التي روت الأرض بملاحم بطولية غدت نبراساً ونموذجاً مشرقاً.