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طارق لوتاه: يوم الشهيد فخر لكل مواطن إماراتي

طارق لوتاه: يوم الشهيد فخر لكل مواطن إماراتي
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد طارق هلال لوتاه - وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي - أن يوم الشهيد هو يوم فخر لكل مواطن إماراتي، لما يجسده من تخليد لذكرى شهداء الوطن الأبطال الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في ساحات القتال دفاعاً عن الحق ونصرة للمستضعفين، وتلبية لنداء الواجب الوطني، فقدموا أرواحهم فداء لوطنهم ليبقى رمزاً للعزة والكرامة والإباء، ولتتواصل مسيرتنا المباركة التي بدأها الآباء المؤسسون في مؤازرة الضعفاء ومناصرة المظلومين ومد يد العون إلى المحتاجين والوقوف إلى جانب الحق وأهله في شتى ربوع الأرض.
وقال لوتاه: «رحم الله شهداءنا الأبرار الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، والذين رحلوا تاركين لنا ذكراهم العطرة التي تتناقلها الأجيال لما تزخر به من الدروس والعبر لكل معاني الشجاعة والإقدام والتضحية بالروح في سبيل حماية الوطن والذود عن أرضه، ولما تغرسه في قلوب أبناء الوطن وعقولهم من حب الوطن والانتماء لأرضه والولاء لقيادته الرشيدة، ولما تمثله لنا كمصدر لكل فخر وتاج على رؤوسنا نتباهى به بين الأمم على مر السنين».

طارق هلال لوتاه
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