سيف القبيسي: تضحيات شهدائنا منارات تبعث على الإصرار والعزيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الاحتفاء بيوم الشهيد هو إحياءٌ لقيم الامتنان والشكر والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة الوطن وكرامته، ودفاعاً عن الحق، ونصرة المظلومين، وترسيخ قيم السلام والمحبة.

وأضاف: «ستبقى تضحيات شهدائنا منارة تبعث على الأمل والإصرار والعزيمة أن هذا الوطن الغالي لديه سياج منيع، وحصن عصي على الطامعين، وأن شعب الإمارات سيبقى في أعلى قمم الأمان والسلام والتسامح ما دام يحظى بقيادة حكيمة عازمة على صون الوطن وحماية سلامة شعبه، وبجيش باسل قادر على دحر كل الأطماع».

وأعرب عن أصدق آيات التقدير والعرفان إلى أهالي الشهداء وأسرهم وأبنائهم، مقدراً بكل الفخر تضحياتهم وتضحيات أبنائهم التي رسخت استقرار الوطن، وعززت سلامته، وحمت كرامته، ورفعت رايته الخفاقة فوق هامات المجد والعز.