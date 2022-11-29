«أبوظبي الدولي للأغذية» ينطلق الأسبوع المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، والدورة الثامنة لمعرض أبوظبي للتمور، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في الفترة الممتدة من 6 لغاية 8 ديسمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي تنظمه «مجموعة أدنيك».

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

قال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كشريك استراتيجي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) لإطلاق النسخة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ولإبراز المعرض علامة مميزة من أبوظبي إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم، بوصفها أكثر الأسواق المزدهرة والأسرع نمواً في مجال الغذاء».

وأضاف: يعنى المعرض بالشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، ويمثل فرصة للتعرف على الخبرات العالمية التي من شأنها تعزيز مفاهيم الأمن الغذائي والسلامة والصحة الغذائية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي.

وأكد البحري عزم «الهيئة» إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية ذات الصلة بالغذاء والسلامة الغذائية، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات الرامية لتعزيز العلاقة مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فعاليات المعرض، كما يتوقع أن يشهد المعرض الإعلان عن العديد من العقود والصفقات، وإبرام اتفاقيات الشراكة بين عددٍ كبيرٍ من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة لعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة ضمن مبادرة برنامج المشترين.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «يتماشى تنظيم الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مع توجهات مجموعة أدنيك، لتنويع أعمالها ومحفظة فعالياتها، من خلال التركيز على عددٍ من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية في الدولة، حيث يشكل هذا الحدث إضافة نوعية تعزز مساهمة مجموعة أدنيك بتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويوفر منصة مثالية للشركات الوطنية لعرض جهودها في دعم منظومة الأمن الغذائي، وإبرام اتفاقيات التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم هذه القطاعات الحيوية، والنهوض بواقع ومستقبل الصناعات الوطنية للأعوام الخمسين المقبلة».

وأضاف الظاهري: «تشهد الدورة الافتتاحية للمعرض مشاركة قياسية من قبل كبريات الشركات المحلية والدولية المتخصصة، بالإضافة إلى الأجنحة الوطنية المشاركة، حيث تُقام على مساحة إجمالية تتجاوز الـ31 ألف متر مربع، وتستقطب ما يزيد على 445 شركة عارضة ومشاركة أكثر من 1.200 علامة تجارية من 31 دولة حول العالم، وبما فيها 14 جناحاً وطنياً».

من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «يأتي تنظيم فعاليات الدورة الثامنة لمعرض أبوظبي للتمور في سياق سلسلة من المعارض والمهرجانات الدولية التي تساهم الجائزة في تنظيمها والتي وصل عددها إلى أكثر من 40 معرضاً ومهرجاناً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة مروراً بجمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصولاً إلى الولايات المتحدة المكسيكية؛ بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة».

وتستضيف فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية أكثر من 30 متحدثاً عالمياً بارزاً في مجموعة من الجلسات الحوارية التي تركز على 3 محاور رئيسية، وهي الأمن الغذائي والاستثمارات والابتكار في إنتاج الغذاء، والصناعة في مجال الغذاء والمشروبات، ويتضمن المعرض أيضاً مجموعة من الفعاليات الأخرى المصاحبة، بما فيها برنامج المشترين العالميين الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات ضمن سلسلة التوريد، ومعرض الذواقة العالمي، إلى جانب جوائز الابتكار، ومسابقة الإمارات الوطنية للقهوة، وبطولة الرسم على القهوة العالمية التي تُقام لأول مرة في تاريخها خارج مدينة ميلانو الإيطالية. ويوفر البرنامج فرصة للقاء المزودين وعقد صفقات تجارية جديدة، كما ينفرد بجناح مخصص ضمن المعرض لتوفير فرص لقاء المشترين العالميين مع مجموعة محددة من الجهات العارضة، بما يتيح لهم عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية. ويشهد المعرض انطلاق الدورة الثانية من معرض الذواقة العالمي بأبوظبي، ومن المقرر أن يقدم الطهاة المحترفون للزوار جلساتٍ تعليمية، إضافةً إلى فرصة منافستهم للفوز بجوائز مميزة، وستُقام الفعالية ضمن مطبخ معرض الذواقة العالمي الفريد من نوعه، إذ يضم حديقةً للزراعة المائية، حيث تقدم للضيوف معلومات غنية حول هذا المجال القائم على البستنة باستخدام المياه والمواد المغذية بدلاً من التربة، ومختبراً للمشروبات يحتوي الكثير من أصناف المشروبات والقهوة الفاخرة. ويستمر معرض الذواقة العالمي بأبوظبي لمدة 7 ساعات يومياً، إذ يزخر بالجلسات التعليمية والعروض التوضيحية والمنافسات المميزة بين المشاركين.

كما تستضيف الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية «جلسات نقاش أديف»، وهي مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تُقام على مدار 3 أيام من المعرض، بحضور طهاة عالميين، وكبار المسؤولين في القطاع، وتركز الجلسات على 3 محاور رئيسية، وهي الأمن الغذائي والاستثمارات، الابتكار في إنتاج الغذاء، والصناعة في مجال الأغذية والمشروبات.