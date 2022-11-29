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حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من النزلاء

حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من النزلاء
29 نوفمبر 2022 21:06

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياتة للمفرج عنهم بالعودة الصالحة الى المجتمع والحياة العامة.

ويأتى أمر الافراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .

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