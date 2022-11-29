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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 417 نزيلاً

حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 417 نزيلاً
29 نوفمبر 2022 21:04

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 417 نزيلاً من المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الــ51 .

ويأتي هذا الأمر حرصاً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على التخفيف من معاناة أسرهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، ومنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقرالقاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.. كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

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