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حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن (333) نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن (333) نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51
29 نوفمبر 2022 17:30

 أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن (333) نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك.
جاء ذلك بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين وتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية والمحافظة على استقرار أسرهم.
وبهذه المناسبة رفع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تأتي انطلاقاً من حرصه على حفظ كيان الأســرة واستقرارها وإسعادهم في عيد الاتحاد هذا اليوم الوطني الشامخ والعزيز على قلوب شعب الإمارات ومن يقيم على أرضها.
وأعرب سعادة قائد عام شرطـة الشارقة عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعــثاً للخير في نفوس المفرج عنــــهم وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستـــقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.

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