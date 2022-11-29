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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 153 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 153 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51
29 نوفمبر 2022 15:25

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 153 نزيلا من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.

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تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم. من جانبه تقدم العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

المصدر: وام
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