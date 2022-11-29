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الإمارات

«الاتحاد الخيرية»: يوم الشهيد ذكرى خلدها التاريخ

«الاتحاد الخيرية»: يوم الشهيد ذكرى خلدها التاريخ
29 نوفمبر 2022 15:14

 عجمان (الاتحاد) 
أكدت مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية للاحتفاء ببطولات شهداء الإمارات الأبرار، وتخليد ذكرى أرواحهم التي بذلوها دفاعاً عن الوطن وأمنه، حتى صاروا مصدر فخر وإلهام للأجيال، في حب الوطن وصون كرامته وسيادته وحماية مكتسباته. ووجهت المؤسسة، تحية إجلال وإكبار، إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين سطروا أروع الأمثلة في حب الوطن، والتي ستبقى دائماً شرفاً نرفع به هامة العز وستبقى ذكراهم العطرة خالدة في الأذهان. 
كما وجهت تحية تقدير واحترام لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وذويهم لما قدموه من نموذجٍ مشرفٍ للوطنية والبذل والعطاء. 
وقال حارب العرياني، الأمين العام للمؤسسة، إن قيادة ومجتمع دولة الإمارات يستذكرون بفخر واعتزاز تضحيات الشهداء الأبطال، الذين ستبقى ذكراهم محفورة في ذاكرة الوطن، ليلهمنا عطاؤهم اللا محدود لمواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز ريادة الدولة وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للمستقبل. 
وأضاف: إن يوم الشهيد مشهد يرسخ مشاعر العزة والفخر في وجداننا، لما قدموه من بطولات وشجاعة وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتبقى راية الوطن خفاقة. 
من جهته، أكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن شهداء الوطن الأبرار سطروا أروع الأمثلة في حب الوطن، مشيراً إلى أن يوم الشهيد مناسبة تعزز في الذاكرة الوطنية الإماراتية صورة مشرقة لوطن لا ينسى أبناءه الذين جسدوا أبلغ صور الإخلاص في العمل، وأعلوا راية الحق والبطولة والفداء. 
وأشار إلى أن تضحيات أبناء الوطن وذَودَهم عن كلمة الحق ونصرة المظلومين كانت عنواناً لمسيرة الوطن المشرفة ومكانتها التي سطرتها أمجادهم في ميادين العز والشرف.

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