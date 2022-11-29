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50 % تخفيض المخالفات المرورية بالشارقة لمدة 51 يوماً

50 % تخفيض المخالفات المرورية بالشارقة لمدة 51 يوماً
29 نوفمبر 2022 14:42

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 بالمائة احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 51 يوماً، اعتباراً من 1 ديسمبر 2022 ولغاية 20 يناير 2023.

وباشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار في الوقت المحدد، ويشمل ذلك جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ ‏1 ديسمبر، فيما عدا المخالفات المشددة، إلى جانب إلغاء حجز المركبات، وإلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين وأصحاب المركبات بالاستفادة من قرار خفض المخالفات، وتسوية الأوضاع منوهةً، بأن خدمة تسديد المخالفات متوفرة عبر تطبيق شرطة الشارقة (Sharjah Police) وتطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، إلى جانب أجهزة (سهل) المنتشرة في مراكز الشرطة والمراكز التجارية في الإمارة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشارقة
شرطة الشارقة
المخالفات المرورية
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