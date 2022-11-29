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رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1530 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن زايد
29 نوفمبر 2022 13:51

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالإفراج عن 1530 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام ..وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الحادي والخمسين.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النزلاء لبدء حياة جديدة لبناء مستقبلهم وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم وإدخال السرور على أهلهم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة وبهدف الحفاظ على استقرار أسرهم وتخفيف معاناتها وذلك في إطار نهج سموه الدائم في الاهتمام بكل ما يحقق مصلحة الإنسان ويرتقي بمستوى حياته.

 

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