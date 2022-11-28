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حاكم رأس الخيمة يستقبل محافظ جنوب سيناء

سعود القاسمي لدى استقباله خالد فودة (وام)
29 نوفمبر 2022 01:55

رأس الخيمة (وام) 

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة للبلاد، يرافقه أشرف الديب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمحافظ، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يرسخ العلاقات الوثيقة على مختلف الصعد. من جانبه، عبر  اللواء خالد فودة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تكتسب زخماً كبيراً، بفضل دعم قيادتي البلدين، وتنمو بوتيرة متسارعة في مختلف القطاعات.

سيناء
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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الإمارات
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