شخبوط بن نهيان يستقبل وزير البيئة والزراعة البوروندي

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي الدكتور سانكتوس نيراجيرا وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات الزراعية. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بوروندي في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين. من جهته، أشاد معالي نيراجيرا بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الأصعدة كافة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.