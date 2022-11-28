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الإمارات

أحمد الصايغ يبحث في دكا تعزيز علاقات التعاون

أحمد الصايغ يبحث في دكا تعزيز علاقات التعاون
29 نوفمبر 2022 01:55

دكا (وام)

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التقى معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، كلاً على حدة، معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومعالي الدكتور أبوالكلام عبدالمؤمن، وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ22 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا» التي تستضيفها العاصمة دكا. وبحث معالي الصايغ - خلال الاجتماعين- علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والطيران.

أحمد الصايغ
الإمارات
الشيخة حسينة واجد
بنغلاديش
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