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«دورية السعادة» تفاجئ منتسبي شرطة أبوظبي بمبادرة «2 ديسمبر»

«دورية السعادة» (من المصدر)
29 نوفمبر 2022 01:55

أبوظبي (وام) 

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فاجأت دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي منتسبيها عند مدخل بوابة مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بتقديم الهدايا والإعلام في مبادرة مميزة أطلقت عليها «2 ديسمبر»، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تضمنت المبادرة توزيع الهدايا وأعلام الدولة ورسالة تحتوي على أول خبر نشرته جريدة «الاتحاد»، عن إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ورسائل محبة في عشق الوطن تحمل دلالات وطنية جميلة، مثل «عيشي بلادي دام اتحادك يا درة الأوطان، ودام عزج يا بلادي».
وأعرب المنتسبون عن اعتزازهم بإنجازات مسيرة الاتحاد التي انعكست بخيرها الوفير على دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التطورات الشاملة، التي يشهدها وطن الخير والعطاء في المجالات كافة، وشكروا فريق دورية السعادة على مبادرتهم التي تزامنت مع احتفالات الوطن بهذه الذكرى الغالية على نفوس الجميع.

دورية السعادة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
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