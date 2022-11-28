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بلدية العين تحتفل بعيد الاتحاد الـ 51

بلدية العين تحتفل بعيد الاتحاد الـ 51
29 نوفمبر 2022 01:55

العين (وام)

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 أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، حيث ستنظم البلدية احتفالات يومي 2 و3 ديسمبر في موقعين هما جبل حفيت ومبنى بلدية مدينة العين الرئيسي، حيث سيشهد جبل حفيت عروض الألعاب وعروض «الدرون» الضوئية، وستقام الألعاب النارية على المبنى الرئيسي لمدة يومين.
تأتي احتفالات عيد الاتحاد ضمن الفعاليات الوطنية والمجتمعية التي تنظمها بلدية مدينة العين لأهالي وزوار المدينة، وتعزيز المشاركة بهذه المناسبة المهمة مع جميع فئات المجتمع، كما تتضمن الاستعدادات تزيين الشوارع بإضاءات خاصة بعيد الاتحاد.
 وقال سلطان سيف الشامسي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي: يتضمن برنامج بلدية مدينة العين الخاص باحتفالات عيد الاتحاد الـ51 هذا العام الألعاب النارية، بجانب عروض «الدرون» الضوئية المميزة في جبل حفيت والتي سنرى من خلالها قصة تروى عن دولة الإمارات بشكل مبتكر وجديد لمدة 10 دقائق، وتم تأهيل منطقة المبزرة الخضراء والمناطق المحيطة بها لاستقبال الجمهور يومي 2 و3 ديسمبر للاحتفال.
وأضاف: ستنطلق الألعاب النارية في جبل حفيت ومبنى بلدية مدينة العين الرئيسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بعروض مبهرة وجذابة، حيث حرصت البلدية على تنظيم العروض في موقعين مختلفين لإتاحة الفرصة للجمهور من أهالي وزوار مدينة العين للحضور والمشاركة من الجميع في هذه المناسبة.

العين
بلدية العين
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