الأحبابي: تقديم أفضل الخدمات لتحسين جودة الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها في أبوظبي، جوائز عدة خلال الدورة الثانية من جوائز مجلس هارفارد العالمي للأعمال 2022، ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وقد فازت الدائرة بجوائز لأفضل التطبيقات الذكية، وحققت الفئة الذهبية عن مشروع «تطبيق فريجنا» والفئة الماسية عن مشروع «نظام التصنيف الإلكتروني MeCs». وفازت بلدية مدينة العين، عن الفئة الماسية كأفضل الجهات في «التصدي لجائحة كوفيد 19»، والجائزة الذهبية كأفضل جهة في «خدمة المتعاملين»، والذهبية لفئة «الابتكار». فيما فاز مركز النقل المتكامل في أبوظبي بالجائزة الماسية في الابتكار عن «نظام درب للتعرفة المرورية».

وأعرب معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، عن سعادته بالجوائز المرموقة التي مُنحت للدائرة والجهات التابعة لها، بفضل تفاني فُرق العمل والجهود المتواصلة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الرقمية والأنظمة الذكية للمتعاملين، وتوفير تجربة فريدة من نوعها لتحسين حياة السكان في إمارة أبوظبي.

وأكد معاليه: «يدعم فوز الدائرة والجهات التابعة لها رؤية حكومة أبوظبي واستراتيجيتنا، لتطوير خدمات وحلول ذكية تساهم في تعزيز كفاءة وجودة الأداء الحكومي وتطوير مدن حضرية مستدامة، بهدف توفير جودة حياة في الإمارة».

وأضاف معاليه: «يأتي تخطيط وتصميم المبادرات والخدمات والمشاريع المبتكرة، لتلبي بالدرجة الأولى احتياجات المجتمع بصورة متكاملة، ما يعزز مكانة أبوظبي العالمية كواحدة من أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة».

وأكد معاليه: «النجاح الحقيقي يتحقق عندما نضع الإنسان في مقدمة الأولويات، نخطط فنصمم وننفذ مشاريع ومبادرات من أجل تطوير المجتمع وتعزيز رفاهية وجودة الحياة في إمارة أبوظبي. وتأتي أفضل الأفكار الرائدة عند الاستثمار في تطوير الإمكانات والقدرات، وخلق بيئة عمل إيجابية، والاستثمار الأمثل في الموارد».

وتعد جوائز مجلس هارفارد للأعمال الدولية واحدة من الجوائز الدولية المرموقة، التي تم تطويرها على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، حيث تساعد المنظمات في تحقيق الاستراتيجيات التنظيمية، واعتماد أفضل الممارسات، وتوفير خدمات ومنتجات عالية الجودة، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم. كما تقدم جوائز مجلس هارفارد للأعمال أفضل فرصة للمؤسسات لسرد قصص نجاحها.