«الوطني» يوجه 5 أسئلة.. ويناقش  مشروعي قانونين اتحاديين

منى الحمودي (أبوظبي)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر غداً الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، ويوجه الأعضاء خمسة أسئلة إلى معالي د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، (63) مادة تتناول الأحكام المتعلقة بالتربية البدنية وممارسة الرياضة، والجهات الرياضية وإدارتها، والاحتراف الرياضي، والفعاليات والمنشآت الرياضية، والعقوبات. ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.

فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.

ويتضمن مشروع القانون (15) مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بمقر الهيئة واختصاصاتها، وبرئيس الهيئة والمدير العام، والأحكام المتعلقة بالشؤون المالية، وبأصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة، والجهات التابعة لها، والتشريعات المطبقة في الهيئة، والأحكام الختامية. وحسب جدول أعمال الجلسة توجه ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي حول «توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم»، فيما توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول «دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية»، ويوجه العضو عبيد خلفان السلامي سؤالاً حول «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك على الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً»، وتوجه العضو سمية حارب السويدي سؤالاً حول «تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة».

من جهة أخرى، توجه الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً إلى معالي أحمد بالهول الفلاسي حول «خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلة الابتدائية والثانوية».

وخلال الجلسة يطلع المجلس على المراسيم بقوانين اتحادية التي صُدرت خلال العطلة البرلمانية والتي بلغت 47 مرسوماً بقانون اتحادي.