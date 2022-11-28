إطلاق الاستراتيجية الوطنية والخطة التشغيلية للتغذية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022-2030 والخطة التشغيلية المرتبطة بها، بهدف إرساء أنظمة تغذوية مستدامة وتوفير بيئات آمنة وداعمة للتغذية في جميع الأعمار، وتعزيز الحوكمة الغذائية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لضمان صحة الأجيال وتحقيق الأمن الغذائي ورفع جودة الحياة واستدامتها. وتتلخص التوجهات الخمسة للاستراتيجية، التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي بمتحف الاتحاد في دبي بمشاركة 22 جهة حكومية وخاصة، في ترسيخ النظم الغذائية المستدامة والمرنة لأنظمة غذائية صحية، وتوفر النظم الصحية والتغطية الشاملة لإجراءات التغذية الأساسية، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والتثقيف التغذوي، وتوفير بيئات آمنة وداعمة للتغذية في جميع الأعمار، واتباع استراتيجية غذائية متطورة.

نهج تشاركي

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في كلمة له، أن الاستراتيجية الوطنية للتغذية تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي بطرق مستدامة، وفق نهج تشاركي يشمل مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما يكفل تحقيق مستهدفات التغذية الصحية لكافة فئات المجتمع وتوفير مقومات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار معاليه إلى أن التعاون المشترك يمكننا من تحقيق أهداف الاستراتيجية في إرساء نظام صحي مستدام وتحسين الحالة التغذوية للمجتمع، بما يضمن صحة ورفاهية الأفراد والأسر والتنمية المستدامة لمجتمعنا ككل.

وقال معاليه: «تلتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدفع تنفيذ الاستراتيجية من خلال جهود جماعية، وفق آليات تنسيق واضحة تقوم على أساس نهج«الصحة الواحدة» في جميع السياسات، لتطوير نتائج المؤشرات الوطنية الصحية وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس أن الاستراتيجية ترسخ الالتزام بتحسين البيانات بناء على معايير محددة لرصد التقدم وتقييم النتائج، والتي تتوافق مع تطلعات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، واستراتيجية نحن الإمارات 2031».

أرقام السمنة

وخلال الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتغذية، كشفت وزارة الصحة وقاية المجتمع حسب الإحصائيات الأخيرة أن 51% من المواليد في دولة الإمارات لا يستفيدون من الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهم، و17% من الأطفال واليافعين ما بين ستة وسبعة عشر سنة مصابين بالسمنة.

في حين 38% من المراهقين ما بين 13 وسبعة عشر سنة يعانون من زيادة الوزن، و68% من البالغين يعانون من زيادة الوزن منهم 28% يعانون من السمنة، و24% من النساء في عمر الإنجاب يعانون من فقر الدم، و52% من البالغين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما كشفت الإحصائيات أن 67% من البالغين يستهلكون نسبة أملاح تفوق النسبة الموصى بها، و17% من البالغين يستهلكون خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميا، و12% من البالغين يعانون من مرض السكري و71% من البالغين لا يمارسون النشاط بشكل كافي.

مشاريع تنفيذية

وأعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع عن الأهداف الفرعية للخطة التشغيلية للتغذية 2030، وتتمثل في إنشاء قاعدة بيانات أساسية لحالات التقذم والهزال وانخفاض الوزن وزيادة الوزن لدى الأطفال دون الخمس سنوات، إضافة إلى العمل على زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة للوصول إلى نسبة 55%.

وأشارت إلى الحد من انخفاض الوزن عند الولادة بنسبة 30%، وخفض حالات التقدم لدى الأطفال دون الخمس سنوات والحد من ارتفاع مستوى السمنة لدى الأطفال واليافعين، وخفض حالات فقر الدم بين النساء بنسبة 50%، إضافة إلى خفض حالات زيادة الوزن لدى الأطفال دون الخمس سنوات، والقضاء تدريجيا على الدهون المتحول المنتجة صناعيا في إمدادات الأغذية.

كما تتضمن تقليل نسبة استهلاك الملح بنسبة 30%، والحد من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري والسمنة لدى البالغين.

وأعلنت وزارة «الصحة» عن مجموعة من المبادرات للوصول إلى التوجهات الاستراتيجية الخمسة، والتي تتمثل في إعادة تصنيع مكونات الأغذية، ومبادرة السلع المدعومة، والقضاء تدريجيا على الدهون المتحولة المنتجة صناعيا في إمدادات الأغذية ومشروع الضريبة الانتقائية، إضافة إلى برنامج المكملات الغذائية ومراقبة النمو والبرنامج الوطني للسمنة لدى الأطفال.

وفيما يخص الحماية الاجتماعية والتثقيف التغذوي سيتم التركيز على التغذية المدرسية والتثقيف الغذائي والبطاقات الغذائية والدليل الإرشادي الوطني للتغذية، إضافة إلى التركيز على بيئات آمنة وداعمة للتغذية في جميع الأعمار من خلال دعم الرضاعة الطبيعية وتنظيم الإعلانات الترويجية للأغذية والمشروبات غير صحية، وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي في المؤسسات العامة وتدعيم المواد الغذائية.

وأشارت إلى تعزيز حوكمة التغذية والمسائلة من خلال الرصد والمتابعة وتعزيز آليات التنسيق بين القطاعات الوطنية المتعددة من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2071 نحو مجتمع أكثر سعادة. وبينت أن رؤية الدولة 2030 التركيز على توفير الغذاء الصحي من نظام مستدام وتحسين الحالة الغذائية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال السعي لضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية والمستدامة وتحسين التغذية للفئات العمرية المختلفة والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية.

تطوير منظومة الصحة الغذائية

أكد الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022-2030 في إطار استكمال الجهود الاستراتيجية الأخرى لتحسين الوضع الغذائي، وتشمل؛ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والأهداف العالمية للأمراض غير السارية 2025 والأهداف العالمية للتغذية 2025 وأهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الإطار الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال والمبادئ التوجيهية الوطنية للرعاية قبل الحمل. ويوفر تنفيذ هذه الاستراتيجية إمكانية تحسين الصحة والرفاهية في جميع الأعمار للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال: «توفر هذه الاستراتيجية وخطة العمل إطارًا للجهود الوطنية من خلال البناء على التقدم الذي تم تحقيقه في الاستراتيجية السابقة 2017-2021، وتهدف هذه الاستراتيجية وخطة العمل الجديدة إلى تحسين الحالة التغذوية لتغدو صحية ومستدامة، إلى جانب ترسيخ بيئات غذائية صحية داعمة وتمكين خيارات الغذاء الصحي، بوجود حلول مجربة ومختبرة».

من جهته، قال الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع: إن «الهدف العام للاستراتيجية هو تعزيز الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، من خلال تطوير إجراءات تغذية فعّالة من أجل تحسين التغذية لجميع الفئات العمرية بما فيها الأمهات والرضع والأطفال واليافعين والبالغين وكبار السن؛ والحد من الممارسات التغذوية غير الصحية وإرساء ثقافة راسخة بالوعي الغذائي».