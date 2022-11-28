«صحة لرعاية الكلى» تُطلق خدمة ليلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «صحة» لرعاية الكلى، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن إطلاق خدمة لغسيل الكلى اللّيلي. وتتوفر الخدمة حالياً في مركز صحة لرعاية الكلى في المفرق مع خطط لمزيد من التوسع لاحقاً. ويتم إجراء غسيل الكلى الليلي طوال الليل بينما يكون المريض نائماً مما يغنيهم عن قضاء ساعات طويلة ثلاث مرات أسبوعياً وهو موصول بجهاز غسيل الكلى وبالتالي يمكنهم من استغلال وقتهم خلال النهار. ويمكن لهذا النوع من غسيل الكلى أن يكون أخف وطأة على الجسم حيث يُشير العديد من المرضى إلى تحسّن مستويات الطاقة لديهم، وتناول أدوية أقل، مع قيود غذائية أخفّ. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي جلسات غسيل الكلى الطويلة إلى تحسين تلف القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى توفير تحكم أفضل في الفوسفات. وأخيراً، يمكن أن يسهم هذا الإجراء أحياناً في تسريع وقت التعافي حيث يشعر المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى الليلي بإجهاد أقل مقارنة بأولئك الذين يخضعون لجلسات غسيل الكلى التقليدية أثناء النهار.

وقال البروفيسور ستيفن هولت، المدير التنفيذي ل«صحة لرعاية الكلى»: «يوفّر غسيل الكلى الليلي للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى الحادة، العديد من الفوائد من الناحيتين الطبية والاجتماعية. نفخر بإطلاقنا هذه الخدمة حيث تؤكد التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنوعة لأفراد المجتمع الذي نخدمه. ويشكّل هذا الإنجاز إضافة استثنائية لخدمات رعاية الكلى في الدولة، ونعتقد أن المجتمع سيستفيد بشكل كبير من إتاحة هذا الخيار العلاجي الجديد. وتتوفر الخدمة الجديدة حالياً في مركز»صحة لرعاية الكلى«لكنّنا نخطّط للتوسّع في نطاق تقديمها لإتاحتها وتسهيل وصول مرضانا إليها.» يُشار إلى أن الخدمات مُتاحة لأي مريض كلى يخضع لغسيل الكلى المنتظم ويرغب في إجراء غسيل الكلى الليلي على أن يكون مؤهلاً للخضوع لغسيل الكلى في أبوظبي. وأن يكون قادراً على الذهاب وإلى مركز غسيل الكلى في المفرق مساء أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. ولجعل تجربة المريض أكثر راحة توفّر «صحة لرعاية الكلى» أسرّة عالية الجودة، مع إضاءة منخفضة لمساعدتهم على النوم، وسدّادات للأذن، وأنظمة مراقبة صحية حديثة، فضلاً عن تقديم وجبات خفيفة بحسب الحاجة.