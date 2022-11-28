غداً.. انطلاق «المستكشف راشد» إلى سطح القمر

آمنة الكتبي (دبي)

ينطلق المستكشف راشد غداً نحو سطح القمر في تمام الساعة 12:39 مساءً بتوقيت الإمارات، على متن صاروخ «سبيس إكس فالكون 9»، بعد وضعه على متن مركبة الهبوط هاكوتو- آر HAKUTO-R، التي طورتها شركة «آي سبيس» اليابانية، من مجمع إطلاق الفضاء 40 في محطة كيب كانافيرال للقوات الجوية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ستستغرق الرحلة إلى القمر حوالي 3 إلى 4 أشهر.

وقال الدكتور محمد الزعابي مسؤول العمليات على سطح القمر في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر: سيعمل فريق العمليات على متابعة حالة «المستكشف راشد» بعد عملية الإطلاق، حيث سيتم تخصيص ساعة يومياً للتواصل مع المستكشف بالتنسيق مع شركة «آي سبيس» وذلك للتأكد من حالة البطارية. وأضاف: كما سيبدأ عمل فريق العمليات والمكون من 30 مهندساً يعملون على 3 مناوبات في شهر أبريل المقبل بعد أن يصل المستكشف إلى سطح القمر، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المستكشف من 21 إلى 22 ساعة في اليوم، وذلك للتأكد من عمل الأجهزة وصحة المستكشف حيث سيتم كتابة تقرير حول حالته.

وأضاف: يومياً سيعمل الفريق على كتابة خطة لعمليات المستكشف، وذلك بحسب متطلبات الفريق العلمي، موضحاً أنه في حال تعطل الكاميرا، لدينا كاميرا رئيسية «الأمامية» وكاميرا ثانوية «خليفة» بحيث يتم استخدامها للملاحة، وهذه كاميرات يتم استخدمها للعمليات، وكذلك نظام الاتصال فهناك نظام رئيس من خلال مركبة الهبوط ونظام ثانوي في المستكشف يرتبط مع المحطة الأرضية في دبي.

وبدوره، قال المهندس عبدالله الشحي مسؤول الأنظمة الميكانيكية في فريق الإمارات لاستكشاف القمر: تتمثل طبيعة عمل الفريق في مراجعة جميع التصاميم الميكانيكية التي نقوم بها في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومن ثم تبدأ عمليات التصنيع، وبعد ذلك نعمل على مراجعة الرسومات للقطع التي سيتم تصنيعها.

الإجراءات اللازمة

أضاف الشحي: ومن ثم نقوم بالإجراءات اللازمة من حيث التنظيف والتدقيق عليها ثم نقوم بعمليات الدمج والتركيب مع الفريق وكذلك مراجعة هذه العملية، مبيناً أنه يتم كذلك إجراء اختبارات بيئة الإطلاق واختبارات الاهتزاز والصدمات، فالمهمة الرئيسة للأجهزة الميكانيكية هي حماية جميع الأجهزة الإلكترونية والحملات الرئيسة وسلامة المستكشف من بدء عملية الإطلاق إلى انفصال مركبة الهبوط إلى هبوطه إلى سطح القمر. وتابع: تتمثل مهمة الفريق الميكانيكي في المحافظة على سلامة هذه الأجهزة من أي صدمات، وأي اهتزازات، وأي حرارة تدخل أو أي حرارة من سطح القمر تؤثر على هذه الأجهزة الإلكترونية والحملات الرئيسة في المواد والقطع الميكانيكية تحمي المستكشف راشد، وآخر عملية قام بها الفريق الميكانيكي هي وضع المستكشف في مركبة الهبوط وكذلك إجراء الاختبارات لناقل الحركة، حيث نبدأ برؤية عملية سير ناقل الحركة وكيفية دوران العجلات على المستكشف.