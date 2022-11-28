«الوطني للأرصاد» يستضيف اجتماع «الإداري للإقليم الثاني»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس في مقر المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي أعمال الدورة الـ18 لاجتماع فريق الإدارة التابعة للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية (الإقليم الثاني - آسيا)، وذلك برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وجاء الاجتماع الذي تختتم أعماله اليوم 29 نوفمبر 2022 بهدف تبادل الأفكار والرؤى بين الأعضاء حول المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير استراتيجية الشراكة الإقليمية، ومناقشة محاور البحث والابتكار المتضمنة ضمن قائمة الأولويات الإقليمية للاتحاد للفترة من 2024 حتى 2027.

وقال الدكتور عبدالله المندوس: «تأتي استضافة المركز لهذا الاجتماع في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأرصاد الجوية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتنسيق الإجراءات المتخذة للتعامل مع القضايا ذات الأولوية لدول الإقليم على ضوء مخرجات وقرارات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخطتها الاستراتيجية».

كما أشار إلى أهمية اجتماع مجموعة الإدارة في عرض الأفكار والمقترحات من الدول الأعضاء ومناقشتها بالنظر إلى التجارب والخبرات والقدرات الموجودة لدى هذه الدول وصولاً إلى تفاهمات وتوافقات تخدم الأهداف المشتركة للاتحاد بشكل خاص والخطة الاستراتيجية 2024 - 2027 للمنظمة العالمي للأرصاد الجوية بصورة عامة.

وتضم مجموعة الإدارة في عضويتها إلى جانب الدكتور عبدالله المندوس، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، كلاً من نائب رئيس الاتحاد من فيتنام والمندوبين الدائمين للصين، والهند، وإيران، واليابان، وجمهورية كوريا.