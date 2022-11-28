44 جهاز حاسب آلي لـ«أيتام الشارقة للتمكين»

الشارقة (الاتحاد)

سلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي 44 جهاز حاسب آلي تعليمي لأبنائها الطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة والمستحقين للدعم، وذلك انطلاقاً من الحرص على دعم مسيرة تعليم الطلبة الأيتام ضمن المشروع الأكاديمي المستدام «علم بالقلم» الذي تتبناه المؤسسة لضمان استمرار الأبناء في تعليمهم بشكل فعال، وتفادي أي صعوبات وعوائق يمكن أن تواجه الطلبة في توفير متطلباتهم الدراسية وتدعم تعليمهم.

وصرحت نوال الحامدي، مدير إدارة الرخاء الاجتماعي: «تتويجاً لاهتمام المؤسسة بالجانب التعليمي لأبنائها الأيتام، نحرص على توفير أوجه الدعم المختلفة، وبما يتواكب مع متطلبات العملية التعليمية، لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للتعليم ليكون ضمن أولوياتنا التي نمد الأبناء من خلالها بكل أسباب التمكين الأكاديمي، ضمن مشروع «علم بالقلم» باعتباره الأساس الذي تنطلق منه كل أشكال الدعم التعليمي لبناء يتيم متمكن أكاديمياً».

وأضافت الحامدي: يعد توفير أجهزة التعليم الرقمي أحد البرامج الأساسية في المشروع الذي نفعل من خلاله دعم المجتمع لتوفير مستلزمات تعليمية، حيث تقوم المؤسسة بتوفيرها للأيتام المعسرين مادياً، بهدف تخفيف العبء عن أوصيائهم الذين يواجهون صعوبة في توفيرها لأبنائهم، لتخدم بدورها تعليم الأبناء وتمهد لتمكينهم أكاديمياً».

مشروع «علم بالقلم»

يشكل مشروع «علم بالقلم» داعماً أساسياً لمنظومة متكاملة من برامج وخدمات الدعم التعليمي المقدم للطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة، ليشكل أهمية قصوى ويضمن استمرار العملية التعليمية بشكل فعال لهم، ويضمن حقهم في الحصول على تعليم جيد يعزز من نجاحهم وقدراتهم على تخطي أية عواقب تواجه تطور تحصيلهم العلمي، ويحقق مواصلة دراستهم بنجاح دون أية عوائق.