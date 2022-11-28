وفد سعودي يزور «زايد العليا»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من غرفة الرياض بالمملكة العربية السعودية، متمثل في لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وبحث وتبادل الخبرات، والتعرف على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك من حيث الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية،

ضم الوفد الزائر الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود رئيسة لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية وأعضاء اللجنة، ورحب عبدالله عبد العالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بزيارة وفد لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية بغرفة الرياض، مؤكداً على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وما يجمع البلدين الشقيقين من إرث تاريخي كبير، وأرضية صلبة موحدة، وأفق مستقبلي يجمعهما. وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون العلمي القائم بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض، وكذلك الشراكة الاستراتيجية للمؤسسة مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانيّة، تأتيان تجسيداً لاستمرار التكامل الثنائي الناجح بين المؤسسات في الإمارات والمملكة بمجالات عدة.

وقدم الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأعضاء الوفد الزائر شرحاً موجزاً عن تاريخ إنشائها والخدمات التي تقدمها لفئات أصحاب الهمم وأعداد المستفيدين من تلك الخدمات وما تقدمة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم لامتناهٍ لتلك الفئات، وأكد أن المؤسسة تفتخر بتقديم خدماتها لفئات عزيزة علينا جميعاً بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية بإشراف ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وتعمل بطريقة علمية لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية إمارة أبوظبي في خدمة أصحاب الهمم، بما يمثل دافعاً لعجلة التنمية الاجتماعية التي تعزز التنمية الاقتصادية.