الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد سعودي يزور «زايد العليا»

مسؤولو «زايد العليا» خلال لقاء الوفد السعودي (من المصدر)
29 نوفمبر 2022 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الثلاثون من نوفمبر يوم لتأكيد قوة مجتمعنا وتماسكه وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن
غداً الإمارات تحتفي بـ «يوم الشهيد»

زار وفد من غرفة الرياض بالمملكة العربية السعودية، متمثل في لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وبحث وتبادل الخبرات، والتعرف على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك من حيث الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية، 
ضم الوفد الزائر الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود رئيسة لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية وأعضاء اللجنة، ورحب عبدالله عبد العالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بزيارة وفد لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية بغرفة الرياض، مؤكداً على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وما يجمع البلدين الشقيقين من إرث تاريخي كبير، وأرضية صلبة موحدة، وأفق مستقبلي يجمعهما.  وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون العلمي القائم بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض، وكذلك الشراكة الاستراتيجية للمؤسسة مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانيّة، تأتيان تجسيداً لاستمرار التكامل الثنائي الناجح بين المؤسسات في الإمارات والمملكة بمجالات عدة. 
وقدم الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأعضاء الوفد الزائر شرحاً موجزاً عن تاريخ إنشائها والخدمات التي تقدمها لفئات أصحاب الهمم وأعداد المستفيدين من تلك الخدمات وما تقدمة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم لامتناهٍ لتلك الفئات، وأكد أن المؤسسة تفتخر بتقديم خدماتها لفئات عزيزة علينا جميعاً بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية بإشراف ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وتعمل بطريقة علمية لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية إمارة أبوظبي في خدمة أصحاب الهمم، بما يمثل دافعاً لعجلة التنمية الاجتماعية التي تعزز التنمية الاقتصادية.

الرياض
السعودية
الإمارات
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
شرطة أبوظبي
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 10:22
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
الرياضي
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©