«إيدج» تفوز بجائزة عالمية مرموقة

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مجموعة إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية المعروفة عالمياً، على جائزة 4.0 المرموقة لعام 2022 بفئة «القوى العاملة الذكية» لأفضل تنفيذ لحلول الصناعة 4.0 في عام 2022، والتي تمنحها شركة «روي ايفسو لاستشارات الإدارة» سنوياً للشركات التي تنفذ حلولاً رائدة واستشرافية وناجحة في مجالات المصانع الذكية، والإنتاج الذكي، والمنتجات والخدمات الذكية، وإدارة سلاسل التوريد الذكية.

وتسلم الجائزة رضا نيدهك، نائب الرئيس للبرامج الاستراتيجية وإدارة المشاريع لدى «إيدج»، خلال حفل رسمي أُقيم مؤخراً في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأكّد منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، على الأهمية التي توليها المجموعة لتبني تكنولوجيا الصناعة 4.0 عبر كل عملياتها، مشيراً: «يُعتبر التحول الرقمي، وتحديداً الصناعة 4.0، ركيزة أساسية لاستراتيجية «إيدج» الشاملة. وساعدنا ذلك على تحقيق نتائج بارزة ونمو متسارع ضمن خريطة طريق تطوير منتجاتنا وريادتنا في مجال الصناعة 4.0 في الإمارات، إلى جانب إضافة كفاءات كبيرة إلى عملياتنا. تشكّل الجائزة اعترافاً واضحاً بقدراتنا التصنيعية العالمية وتركيزنا المستمر على إعادة رسم الحدود عبر صناعتنا من منظور الصناعة 4.0».

وتعد «إيدج» أول شركة في مجال الدفاع تحصل على الجائزة لتنضم إلى قائمة الفائزين السابقين في الأعوام الماضية، مثل مجموعة «إنفنيون تكنولوجيز»، و«روبرت بوش بامبرغ»، و«سيمنز»، ومصنع مجموعة «بي إم دبليو».

إنجاز

قال رضا نيدهك: «يشرفني كثيراً الحصول على هذه الجائزة المرموقة والمعروفة عالمياً. وتشكّل الجائزة شهادة على العمل المذهل الذي تنجزه فرقنا عبر مجموعة إيدج لدفع عجلة الكفاءة التصنيعية، وتقديم استراتيجية وخريطة طريق شاملة للصناعة 4.0. ونتطلع إلى مواصلة تلك الرحلة، وتوسيع الآفاق حتى التحول إلى منارة عالمية للتصنيع الحديث». وتوسّع «إيدج» نطاق قدراتها لتشمل قاعدة صناعية أكبر، وتتبنى تكنولوجيا الصناعة 4.0 المتقدمة لإنشاء عمليات تصنيع فعالة في كل مجالات مسيرة تطوير منتجاتها، وترتقي بمهارات قوتها العاملة وتدربهم على تبني تلك التكنولوجيا عبر مختلف عمليات محفظتها الواسعة المكونة من 20 شركة رائدة. وحازت «إيدج» اعترافاً عالمياً لنجاحها في تضمين تكنولوجيا الصناعة 4.0 عبر الطلب الذي تقدمت به حول المصنع المستقبلي المعتمد على الصناعة 4.0. وبدأت المجموعة في تنفيذ استراتيجية من ثلاث ركائز تربط بين التميز التشغيلي وتكنولوجيا الصناعة 4.0 وتطوير المواهب عبر مركز «إيدج» للتعلم والابتكار. يتعاون فريق «إيدج» للصناعة 4.0 بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء في القطاع لقيادة تحسين فعالية المعدات بشكل عام، ورقمنة أرضية المصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير قدرات صيانة استشرافية. وأثمر ذلك عن عمليات شفافة، وتحسّن تجارب الموظفين، وزيادة الإنتاجية.