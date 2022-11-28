منصة «التكامل المجتمعية» تحصد جائزة عالمية عن فئتي «الناس ورفاهية الحياة»

دبي (الاتحاد)

حصلت منصة التكامل المجتمعية للضمان الاجتماعي التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على جائزة مرموقة من جمعية الأفكار البريطانية، عن فئتي الناس ورفاهية الحياة، والتي أعلن عنها ضمن فعاليات مؤتمر الإبداع السنوي الذي تنظمه جمعية الأفكار البريطانية في المملكة المتحدة، في إنجاز جديد يجسد المستوى الكبير للتكامل الحكومي، ويعكس الشراكات الإيجابية الناجحة في تصميم وتنفيذ المبادرات الرائدة بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وتُعد المنصة المصدر الرسمي الموحد الذي يجمع بيانات مواطني دولة الإمارات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة، بحيث تم ربط المنصة إلكترونياً مع 64 جهة حكومية اتحادية ومحلية، لتوفير البيانات بشكل دقيق وآني ليستفيد منها الموظفون العاملون في الضمان الاجتماعي في وزارة تنمية المجتمع، وفي الجهات التي تم الربط معها، والمواطنون المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي، ما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل زمن الانتظار للحصول على الخدمة، وصرف مبالغ الضمان للمستحقين الفعليين. كما تسهم المنصة في تمكين الجهات ذات البنية التحتية الصغيرة من الاستفادة والحصول على المعلومات من دون أي تكاليف تشغيلية إضافية.

وقالت موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع: إن منصة التكامل المجتمعية للضمان الاجتماعي، تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة الرشيدة، بالتركيز على المتعامل والابتكار والتجديد في الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، وتعزيز العمل الوطني المشترك، وتبني الشراكات الاستراتيجية التي تقوم على المعرفة والإبداع بين مختلف الجهات في الحكومة، مشيرة إلى أن فوز المنصة بجائزة الابتكار الأفضل في كلٍ من «فئة الناس» و«فئة رفاهية الحياة»، من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية المختصة في مجال الابتكار والإبداع، يؤكد الجهود الحثيثة لحكومة دولة الإمارات لتعزيز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتوفير خدمات مجتمعية عالية الجودة لمواطني دولة الإمارات.

وأضافت موزة الأكرف السويدي: «عملت وزارة تنمية المجتمع بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على توفير الربط الآني للبيانات لمنصة التكامل المجتمعية للضمان الاجتماعي، ليمثل ذلك نقلة نوعية في عمل وزارة تنمية المجتمع، من حيث التكامل والتنسيق بين الوزارة وشركائها الحكوميين على المستوى الوطني، لتقديم خدمات رقمية متطورة وذات كفاءة، إضافة إلى حوكمة وتحسين الإجراءات ورفع جودة الخدمات، وتعزيز سعادة المتعاملين».

من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، اعتمدنا منهجية الابتكار وتوظيف المعرفة من أجل الريادة والازدهار في كافة مشاريع المركز، وعملنا على تعزيز الشراكات الهادفة مع القطاعين الحكومي والخاص، ما انعكس إيجاباً على المشاريع والمبادرات المبتكرة».

مشروع

أضافت حنان أهلي: «تمثل المنصة مشروعاً وطنياً للربط الإلكتروني في مجال البيانات مع 64 جهة حكومية اتحادية ومحلية حتى الآن من أصل 77 جهة يتم العمل عليها، ما يسهم في توفير حوالي 384 مليون ساعة عمل، وتقليص عدد الزيارات إلى مراكز سعادة المتعاملين بنسبة 58%، أي ما يزيد على 24 ألف زيارة سنوياً، ونعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بنجاح هذه الشراكة المتميزة مع وزارة تنمية المجتمع، وتتويجها بالحصول على جائزة عالمية مرموقة».