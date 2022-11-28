المؤتمر الأول لإدارة الحوادث الكبرى  يعزز تدريب الكوادر الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

نجح المؤتمر الدولي الأول للإدارة الطبية للحوادث الكبرى والجماعية في تأسيس منظومة التدريب الطبي التخصصي للكوادر الطبية العاملة في مستشفيات أبوظبي، من خلال تبني برنامج تدريبي تخصصي معتمد في بادرة هي الأولى من نوعها لبناء قدرات العاملين الصحيين في مستشفيات أبوظبي الحكومية والخاصة لزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية ضمن منهج موحد ومعتمد دولياً وفق أفضل المعايير.

عقد المؤتمر بتنظيم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وتضمن محاضرات علمية وورش عمل تدريبية وتمريناً حياً عن القيادة الطبية، والسيطرة خلال الحوادث الجماعية وآلية توحيد الاستجابة الطبية الطارئة للعاملين الصحيين.

وقال سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «صحة»: إن تقديم الرعاية لحالات الطارئة، خلال الحوادث الكبرى، يعتبر مجالاً بالغ الأهمية، ويظهر الجانب الأكثر تعاوناً في المجال الطبي، ويشمل هذا النوع من الرعاية العديد من التخصصات الطبية، الأمر الذي يجعل هذا المؤتمر يقدم مزيجاً غنياً من المعلومات القيمة التي يتناولها أبرز الخبراء، ويسلط الضوء على أهم الموضوعات ذات الصلة. وأكد الدكتور غانم الحساني مدير الشؤون الأكاديمية في شركة «صحة»، أن المؤتمر يركز على بناء قدرات الكوادر الطبية، وزيادة جاهزيتها للتعامل مع الحوادث الكبرى وفق معايير عالمية موحدة، وتلتزم «صحة» بتقديم خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي لمصابي الحوادث الكبرى وبالغة الخطورة، باستخدام أفضل سبل العلاج والتكنولوجيا الأكثر تقدماً. وقال البروفيسور مايكل هالبيرتال مدير مستشفى رامبام ورئيس المركز التدريبي في الإصابات والطوارئ والحوادث الكبرى: إن المؤتمر ينظم لأول مرة في الإمارات والمنطقة، ويركز على إكساب الكوادر الطبية التخصصية العاملة في مستشفيات أبوظبي مهارات تساهم بشكل فعال في رفع المستوى الوظيفي والمهني للعاملين في القطاع الصحي.