اعتماد معايير تقييم البرامج  الوطنية لتدريب الأطباء

أبوظبي (وام)

اعتمد المعهد الوطني للتخصصات الصحية، البرنامج الوطني لتدريب الأطباء في مجال السرطان والأورام. وأكّد الدكتور محمد الحوقاني أمين عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية، أن اعتماد التخصصات الصحية الدقيقة هي أولوية لتطوير قطاع التعليم الطبي في الدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، مؤكداً أن المعهد يضمن الالتزام بهذه المعايير للارتقاء بجودة الممارسات الطبية التعليمية في جميع أنحاء الدولة.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس اللجنة العملية التخصصية لطب علم الأورام والسرطان، الذي أشرف على وضع الخطة التدريبية مع متخصصين آخرين يمثلون جهات صحية مختلفة من الدولة، أن البرنامج الجديد هو إضافة مهمة للتخصصات الدقيقة في الدولة والتي ستسهم في تطوير قطاع السرطان والأورام لنقل الخبرات للأجيال القادمة في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي سيكون الأول من نوعه على مستوى الدولة ويمتد على 3 سنوات، يعد فرصة للحصول على خبرة عملية عميقة قبل حصول المتدربين على لقب الاستشاري في مجال السرطان والأورام. وأفاد أن البرنامج سيسهم في تدريب الأطباء المواطنين لزيادة عددهم في هذا التخصص الدقيق.

يذكر أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية تأسس بموجب قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2014 كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية مع التركيز بشكل خاص على التدريب المتخصص. والمعهد ملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ويديره مجلس إدارة برئاسة معالي وزير التربية والتعليم.