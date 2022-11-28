«السلامة المرورية» تؤكد ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة ومركز النقل المتكامل، أطلقت اللجنة ممثلة بمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل سلسلة من حملات التوعية الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق في إمارة أبوظبي. وتم إطلاق حملة توعية لقائدي المركبات بضرورة التركيز أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، تجنباً لوقوع الحوادث، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. إن السلوكيات التي تشتت انتباه السائق وتشغله عن الطريق وتحد من سيطرته على قيادة المركبة بأمان، تتمثل في أغلبها باستخدام الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الانشغال مع الركاب داخل المركبة أو تناول المأكولات أو استخدام المكياج أثناء القيادة والتي تبدو لصاحبها أنها سهلة وبسيطة، ولكن في حقيقة الأمر هي سلوكيات خاطئة، وقد تكون قاتلة خلال ثوانٍ معدودة، حيث قد تتسبب في فقدان السيطرة وانحراف المركبة بشكل خطير وإلحاق الضرر بسلامته وسلامة الآخرين أو تهدد حياتهم.

القيادة الآمنة

تأتي الحملة التوعوية ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة؛ بهدف رفع الوعي المروري لمستخدمي الطريق، وحث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وإرشادات السلامة والتركيز أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة المقررة لتفادي وقوع الحوادث، وبما ينسجم مع استراتيجية الرؤية الصفرية التي أطلقتها اللجنة سابقاً.