الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«السلامة المرورية» تؤكد ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق

«السلامة المرورية» تؤكد ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق
29 نوفمبر 2022 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة ومركز النقل المتكامل، أطلقت اللجنة ممثلة بمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل سلسلة من حملات التوعية الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق في إمارة أبوظبي. وتم إطلاق حملة توعية لقائدي المركبات بضرورة التركيز أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، تجنباً لوقوع الحوادث، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. إن السلوكيات التي تشتت انتباه السائق وتشغله عن الطريق وتحد من سيطرته على قيادة المركبة بأمان، تتمثل في أغلبها باستخدام الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الانشغال مع الركاب داخل المركبة أو تناول المأكولات أو استخدام المكياج أثناء القيادة والتي تبدو لصاحبها أنها سهلة وبسيطة، ولكن في حقيقة الأمر هي سلوكيات خاطئة، وقد تكون قاتلة خلال ثوانٍ معدودة، حيث قد تتسبب في فقدان السيطرة وانحراف المركبة بشكل خطير وإلحاق الضرر بسلامته وسلامة الآخرين أو تهدد حياتهم.

أخبار ذات صلة
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
تعزيز جهود إحياء تراث اللؤلؤ في أبوظبي

القيادة الآمنة
تأتي الحملة التوعوية  ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة؛ بهدف رفع الوعي المروري لمستخدمي الطريق، وحث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وإرشادات السلامة والتركيز أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة المقررة لتفادي وقوع الحوادث، وبما ينسجم مع استراتيجية الرؤية الصفرية التي أطلقتها اللجنة سابقاً.

الانشغال بغير الطريق
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
شرطة أبوظبي
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 10:22
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
الرياضي
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©