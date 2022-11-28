«جي 42» تحتل المراكز الثلاثة الأولى عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جي 42»، عن حلول شركة «جي 42 سمارت نيشن»، إحدى الشركات التابعة لها، ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في جوائز المدن الذكية العالمية 2022، عن فئة «حلول السلامة والأمن» بفضل حلّها المتكامل القائم على الذكاء الاصطناعي والمبتكر بالتحديد لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال راشد الكوك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 سمارت نيشن»: «يسرّنا ويشرّفنا أن نحصل على التقدير من مثل هذه المنصّة الدولية المرموقة، بفضل الحلول التي ابتكرناها لإحدى أضخم الفعاليات على مستوى العالم. ويُعدّ تصنيفنا ضمن المراتب الثلاث الأولى عن فئة «حلول السلامة والأمن» لعام 2022 خير دليل على استراتيجيتنا الناجحة وقدرتنا على التنفيذ الفوري وإدارة المشاريع الضخمة، في إطار التعاون المنظّم ووفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية مع استيفاء كافة الشروط التنظيمية، واتباع معايير الحوكمة الصارمة».

وأضاف الكوك: «تسهم حلولنا المتقدّمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز المعايير الأمنية والبيئية ضمن مجتمعات قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتساعد في الحفاظ عليها لضمان مستقبل الأجيال القادمة».

وقد تمّ تصنيف الحلّ التكنولوجي الذي ابتكرته شركة «جي 42 سمارت نيشن» ضمن قائمة المرشّحين النهائيين عن فئة «حلول السلامة والأمن «لمعرض إكسبو 2020»، بعد الخضوع لعملية تقييم شاملة، وذلك من بين أكثر من 337 طلب ترشيح رفيع المستوى من 60 دولة حول العالم.

يذكر أن «جي 42 سمارت نيشن» كانت قد فازت أيضاً في وقت سابق بالمركز الأول من بين 133 شركة متنافسة ضمن تصنيفات المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لعام 2022.