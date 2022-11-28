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رئيس الدولة يمنح سفير مصر وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير مصر وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
28 نوفمبر 2022 22:51

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة شريف محمد فؤاد البديوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وقلّد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، سعادة البديوي الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

 

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وأعرب معاليه عن أمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في المجالات كافة.

من جانبه، أكّد سعادة البديوي اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي المتميز، وأعرب عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة. وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 

المصدر: وام
مصر
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
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