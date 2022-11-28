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حاكم الشارقة يوجه بدعم الكهرباء لمنتسبي "الخدمات الاجتماعية"

حاكم الشارقة يوجه بدعم الكهرباء لمنتسبي "الخدمات الاجتماعية"
28 نوفمبر 2022 20:22

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتقديم دعم قدره 400 درهم للمستفيدين من مساعدات "اجتماعية الشارقة" تُخصم من فاتورة استهلاك الماء والكهرباء والغاز على أن يستفيد من القرار 4500 مواطن كدفعة أولى على مستوى الإمارة وتقديم 20 مليون درهم لتأهيل منازلهم بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء .
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بالبدء في المرحلة الثانية والثالثة من مشروع سلطان للتوطين في القطاع الخاص بالمدارس الخاصة ضمن البرنامج الرائد " معلم وافتخر " الذي يعين المعلمين على الكادر الحكومي وينتدبهم للمدارس الخاصة التي تورد بدورها رواتبهم للحكومة.
وأشار علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أن المرحلة الأولى من المشروع نفذت وفقا لتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيين معلمي اللغة العربية والتربية الدينية من أبناء البلد والمرحلة الثانية انطلقت بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم بتخصص "الطفولة المبكرة" والثالثة ستكون لمن لم تؤهلهم نسبهم للحصول على الماجستير حيث سيتم إشراكهم ببرنامج "تجسير" وسيتم إلحاقهم بعد تخرجهم بالمدارس.

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