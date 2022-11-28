«تنمية القدرات» لتأهيل أصحاب الهمم بأبوظبي يحتفل بعيد الاتحاد الـ 51

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل مركز تنمية القدرات لأصحاب الهمم بأبوظبي، بعيد الاتحاد الـ 51، في أجواء تعمها الفرحة والفخر بين طلاب المركز بهذه المناسبة الوطنية السعيدة التي تعكس ما حققته الدولة من إنجازات في مختلف المجالات.

تضمن الاحتفال الذي أقيم برعاية الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، عزف النشيد الوطني، وتقديم فقرة الحكاية ورواية قصة الإمارات، ومشاركة أسر أصحاب الهمم لأبنائهم الطلاب تقديم مختلف الفنون الشعبية والتراثية، كذلك قام الطلاب وذويهم برفع علم الدولة اعتزازاً منهم بهذا الرمز الغالي، الذي يروي سيرة وطن، حقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات بفضل جهود الآباء المؤسسين، ورؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على أن يكون الوطن وأبناؤه في المقدمة دائماً.

وقام أصحاب الهمم بعمل معرض لمشغولات عيد الاتحاد بألوان العلم، واستمتعوا بركن الصيد والرسم والرقصات الشعبية والألعاب الشعبية والجلسة بالخيمة ورسم الحناء للبنات، وركن الزراعة، كما قام الطلاب بتقديم رقصة تراثية، وكذلك تمت إقامة ركن السينما لعرض فيلم تسجيلي عن الإمارات و«دولة الاتحاد».

وبهذه المناسبة، تقدمت سميرة سالم مديرة المركز بأسمى التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة مرور 51 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، مشيرة إلى أن عيد الاتحاد يعد يوماً خالداً في تاريخ دولتنا الحبيبة، ونقطة تحول بارزة في مسيرة الإمارات التي انطلقت بخطى واثقة نحو المستقبل.

وقالت: «إن منتسبي المركز من الطلاب أصحاب الهمم يحرصون كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة، اعتزاز بوطن قدم لهم كل الدعم والرعاية، كي يكونوا عناصر قادرين على الإنجاز، والمشاركة في مسيرة التنمية في مختلف المجالات».

وأشارت إلى أن حضور أسر أصحاب الهمم، وعدد من شخصيات المجتمع لهذا الحفل، يسهم في تحقيق رؤية المركز في دمج الطلاب ونشر الوعي بأصحاب الهمم ودورهم في المجتمع.