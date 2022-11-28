الفجيرة تحتفل بعيد الاتحاد الـ51 بفعاليات شعبية متنوعة
الفجيرة تحتفل بعيد الاتحاد الـ51 بفعاليات شعبية متنوعة
28 نوفمبر 2022 15:38
نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ51، و جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية احتفالًا وطنيًا في منطقة مربح بالفجيرة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
تضمن الحفل فعاليات متنوعة اشتملت على عروض تراثية ومسابقات وألعاب شعبية، إلى جانب مشاركة الفرق العسكرية والخيّالة، والفقرات الغنائية التي استعرضت جانبًا من الموروث الغنائي لدولة الإمارات، وركن الحرف والمشغولات اليدوية والبيئة البحرية وخصائصها التي اشتهر بها أهل المنطقة.
وحظيت الفعاليات بحضور شعبي واسع من أهالي المنطقة في أجواء احتفالية عمّتها مشاعر البهجة والفرح في هذه المناسبة الوطنية السعيدة.