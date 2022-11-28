الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة زوجة عبدالرحمن صالح آل صالح

مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة زوجة عبدالرحمن صالح آل صالح
28 نوفمبر 2022 15:25

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة خلود بنت محمد عبدالله العمران، زوجة معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، وذلك خلال زيارة سموه صباح اليوم منزل العائلة في دبي.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد لزوج وأنجال الفقيدة وذويها عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحُسن العزاء.

 

أخبار ذات صلة
«غرف دبي» تكشف خططها لتوسيع دور مجالس الأعمال
«ديوا» تدشن محطتي نقل رئيسيتين جديدتين
المصدر: وام
مكتوم بن محمد
عبدالرحمن صالح آل صالح
دبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
شرطة أبوظبي
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 10:22
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
الرياضي
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©