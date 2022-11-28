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من هي عوشة السويدي التي يحتفي بها جوجل؟

من هي عوشة السويدي التي يحتفي بها جوجل؟
28 نوفمبر 2022 14:16

يحتفي محرك البحث "جوجل"، اليوم الاثنين، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي الملقبة بـ "فتاة العرب"، حيث تم وضع صورة تعبيرية تمثلها على الصفحة الرئيسية للبحث.

ولدت الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي في أبوظبي عام 1920 و توفيت عام 2018 وحظيت باحترام ومحبة من عرفوها عن قرب ومن تذوقوا شعرها من جيلها أو جيل الحداثة الذين وجدوا في إبداعها رافدا ثقافيا ولغويا أصيلا عمق انتماءهم لتراثهم الثقافي وهويتهم العربية.

تعتبر " فتاة العرب " شاعرة خصها الله بنعم كثيرة منها فصاحة اللسان وقوة البيان والحكمة وعلمت نفسها القراءة والكتابة وقرضت الشعر وهي في الثالثة عشرة من عمرها واتسمت بالذكاء الفطري وسعة الاطلاع والخيال الابداعي في مجال الشعر .. وعرفت باهتمامها بالتجارة والعلم والأدب.

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وقضت حياتها بين أبوظبي والعين ودبي وكان لهذه الجغرافيا تداعياتها في شعرها الذي كان واضحا في انتمائه لبيئتين غنيتين وهما الصحراء بامتدادها وسكونها وتقاليدها وثقافتها والبحر بعمقه وغزارته وغموضه ولآلئه.

ويعد تراث عوشة بنت خليفة الشعري تراثا انسانيا كونه حفظ للمجتمع الخليجي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص لغته بمفرداتها المحلية وموروثه الشعبي.

وقدمت نتاجا شعريا فريدا من حيث أصالة مفرداته وثراء لغته وعمق معانيه وقوة صوره البلاغية وتنوع موضوعاته واتزان ايقاعه وموسيقاه في سياق مقدرة شعرية فذة تفردت بين أقلام الشعراء في السنوات المائة الأخيرة .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عوشة السويدي
جوجل
فتاة العرب
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