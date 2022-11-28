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ولي عهد الفجيرة يصدر قراراً بتعيين محمد الهامور مديراً تنفيذياً لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

ولي عهد الفجيرة
28 نوفمبر 2022 12:50

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قراراً بتعيين السيد محمد سعيد عبدالله الهامور مديراً تنفيذياً لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

 

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