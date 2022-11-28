المنصوري تطالب بتكافؤ فرص التعليم للطلاب من فئة الصم في الجامعات الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً برلمانياً لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر انعقادها يوم الأربعاء المقبل برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس وذلك حول تكافؤ فرص التعليم للطلاب من أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع في الجامعات الحكومية.



وقالت المنصوري، إن الطلاب من أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع يواجهون صعوبة كبيرة في الانتساب للجامعات الحكومية وذلك بسبب عدم توفر مترجمين متخصصين في لغة الإشارة وفي مختلف التخصصات وكذلك لعدم فهم طبيعة هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأضافت إنه في حال تم قبول الطلاب فئة الصم وضعاف السمع في الجامعات الحكومية يكون من خلال تخصص واحد وذلك لقلة عدد المترجمين وبالتالي يحرمون من حقهم في اختيار التخصص الذي يناسب امكاناتهم وقدراتهم.

وأشارت المنصوري إلى أهمية فتح آفاق جديدة للعملية التعليمية الجامعية ومواصلة التطوير خاصة بما يناسب أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع.

وطالبت بضرورة توفير عدد كافٍ من المترجمين للطلاب فئة الصم وضعاف السمع في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية وتدريبهم بطرق متطورة تضمن الترجمة الصحيحة وإيصال المعلومات إلى الطلاب كما هي دون أي تحريف أو اجتهاد قد يخل بالمفردات ومعاني الكلمات إضافة إلى أهمية فتح المجال أمام أصحاب الهمم من فئة الصم في اختيار التخصصات التي تناسبهم بما يعزز استمرار مسيرتهم التعليمية والأكاديمية داخل الدولة أسوة بأقرانهم من الطلاب الطبيعيين.

وأكدت ناعمة المنصوري على ضرورة حصول أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع على فرص تعليم متكافئة والذي يعد أبسط حقوقهم الدراسية والحصول على التعليم المناسب لهم وذلك في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بدعم ورعاية أصحاب الهمم وصون حقوقهم في مجتمع الإمارات من خلال منظومة تشريعية متطورة تراعي تكافئ الفرص ومواصلة حياتهم الطبيعية في كافة مناحي الحياة بما يعزز دورهم في مسيرة البناء والتنمية والتطور والتقدم التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.